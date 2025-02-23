حمدان بن زايد: بلدانا يسيران معاً على درب التنمية والتطور

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة. وأكد سموه أن الإمارات والسعودية تسيران معاً على درب التنمية والتطور لما فيه خير شعبيهما والمنطقة.

وقال سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «بمناسبة «يوم التأسيس»، نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده أخي محمد بن سلمان والشعب السعودي، راجين للمملكة مزيداً من التقدم والرخاء». وأضاف: «الإمارات والسعودية تسيران معاً على درب التنمية والتطور لما فيه خير شعبيهما والمنطقة».