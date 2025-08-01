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«بيئة أبوظبي» تفوز بجوائز «الحوكمة الرشيدة العالمية»

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وام

أبوظبي

حصدت هيئة البيئة في أبوظبي جائزتين من جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2025، التي تقدمها سنوياً مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه» البريطانية، لتصبح بذلك أول جهة حكومية في الإمارة تنال هذا التكريم الدولي المرموق، تتويجاً لتميزها في مجال الحوكمة.

وفازت الهيئة بجائزة القيادة في الحوكمة المستدامة، تقديراً لجهودها في دمج مبادئ الاستدامة، ضمن أطرها التنظيمية والتشغيلية، بالإضافة إلى جائزة التميز في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، التي تؤكد ريادة الهيئة في تبني هذا النهج ضمن استراتيجياتها وعملياتها وقراراتها.