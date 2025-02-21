"كالدس" الإماراتية تختتم مشاركتها في آيدكس 2025

اختتمت اليوم مجموعة كالدس الإماراتية، المتخصصة في التصميم والتصنيع الدفاعي المتقدم، مشاركتها كراعي رئيسي لمعرضي "أيدكس ونافدكس 2025" بصفقات وعقود لأحدث الأنظمة والحلول الدفاعية التي تصنعها المجموعة بأيدي إماراتية.

وتضمنت مشاركة «"كالدس" الإعلان لأول مرة عن مجموعة من الابتكارات منها الآلية 8x8 الجديدة المصممة لتحمل أقسى الظروف لمختلف العمليات، ذات الدفع الثماني والمصممة والمصنعة بالكامل في مصانع الشركة بأيد إماراتية، وتعتبر من أحدث الآليات من نوعها في العالم والأولى من حيث والتصميم والتصنيع في المنطقة، مما يعكس القدرات التصنيعية والتطويرية للشركة الإماراتية والتي تنافس بمنتجاتها في السوقين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الآليات المدرعة MATV004 ، وMATV 001 اللتين تتميزان بالحماية المدرعة العالية مع سهولة الحركة والدمج مع مختلف أنظمة المهام العسكرية، وحمل المنظومة الصاروخية "الحداه"، ومنظومات أخرى على الآلية MATV004، كما قدمت منظومة قاذفة الصواريخ الجديدة "برق" التي تتميز بسهولة الحركة، وكثافة النيران، مع العديد من التقنيات التكنولوجية المتطورة وكذلك آلية "الوشق" الاستطلاعية ذات الدفع الرباعي، والمزودة بتقنيات رصد حديثة بحركة مرنة عالية، إلى جانب أنظمة دفاعية متطورة مثل منظومة "برج" 35 ملم، بسبطانة ثنائية مخصصة للدفاع الجوي القريب، والمثبتة على آلية "الوحش" 8x8 ومنظومة برج المدفع عيار 155 ملم، "لهب" التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة.

و شاركت "كالدس" كبار قادة الصناعة وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وقدمت لهم رؤيتها الشاملة التي تستند على التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودمجها بأحدث ما صنعت محلياً من المنتجات العسكرية المتطورة بشكل يلبي احتياجات الدول والجيوش التي تبحث عن كل جديد في عالم الصناعة الدفاعية والأمنية.

وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "كالدس" : اختتمت اليوم "كالدس" مشاركة ناجحة في معرض آبدكس 2025 من حيث اللقاءات والمشاورات والمباحثات وتبادل الخبرات بالإضافة إلى توقيع العديد من الصفقات مع دول مختلفة، بشكل يؤكد المكانة المتميزة التي وصلنا إليها محلياً وعالمياً معربا عن فخره بمعرض "آيدكس" الذي قدم في نسخته الـ 17 حدثاً استثنائياً وشكل منصة استراتيجية جمعت قادة الصناعات الدفاعية كافة من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن دورة 2025 من المعرض حملت أهمية خاصة، ليس فقط كونها الأكبر على الإطلاق، بل لأنها تُتيح فرصة فريدة لاستعراض أحدث الحلول الدفاعية وتعزيز الشركات الاستراتيجية على المستويين المحلي والعالمي، وتقوية العلاقات مع الشركات العالمية وفتح المجال أمامنا لتبادل الخبرات وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي ستضفي جانباً مهماً في عملنا وستنعكس بشكل إيجابي على الصناعات الدفاعية المحلية.

الجدير بالذكر أن مجموعة "كالدس" تأسست عام 2015، ورسخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية في دولة الإمارات ، وتعمل "كالدس" على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الدفاعي المحلي والعالمي حيث تُسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الدفاع الوطني عبر تقنيات متطورة تتمتع بالكفاءة العالية.