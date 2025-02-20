حمدان بن زايد: «الهلال الأحمر» أكثر عطاء وتميزاً في «عام المجتمع»

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة ستكون أكثر عطاء وتميزاً في عام المجتمع، وأن دورها يتعاظم عاماً بعد آخر عبر دعم المبادرات الإنسانية والتنموية داخل الدولة وحول العالم، مشيراً إلى أن الهيئة عملت خلال العام الماضي على تفعيل الخطط والاستراتيجيات، وتبني المبادرات التي تفي بأهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز صرح الإمارات الإنساني والتنموي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه بقصر النخيل أمس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأول للعام الجاري، ونقل سموه لأعضاء المجلس تقدير قيادة الدولة الرشيدة للدور الرائد الذي تضطلع به الهيئة في المجالات التنموية والإنسانية وإغاثة المنكوبين وإيواء المشردين في مناطق النزاعات والكوارث. وأشار سموه في هذا الصدد إلى جهود الهيئة الحالية في عدد من الساحات خاصة في قطاع غزة، وقال إن ما وصلت إليه الهيئة من ريادة وتميز في مجالات العطاء الإنساني الرحبة ستظل دافعاً لنا جميعاً لتقديم المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.

وأكد سموه أهمية المسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتق الهيئة في ظل التحديات الإنسانية الراهنة على الساحتين الإقليمية الدولية، معتبراً سموه أن تلك التحديات فرضت أسلوباً جديداً في العمل والحركة لتلبية متطلبات العمل الإنساني المتزايدة بسبب الأحداث التي تشهدها العديد من المناطق حول العالم.

وشدد سموه على أن الهيئة ظلت تتابع عن كثب المتغيرات على الساحة الإنسانية الدولية وتعمل لمواكبتها عبر الخطط الناجعة والاستراتيجيات التي تعزز مكانة الدولة الرائدة في المجال الإنساني.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد إن التحديات الإنسانية الراهنة تتطلب تفعيل الشراكات مع الأفراد والمؤسسات وقطاعات المجتمع وقواه الحية لتعزيز مجالات التضامن مع أصحاب الحاجات وضحايا الأزمات الإنسانية. وناقش اجتماع مجلس الإدارة بحضور معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، وأحمد ساري المزروعي، الأمين العام المكلف، العديد من المحاور التي تعزز مسيرة الهيئة مستقبلاً، وتفعل آلياتها للنهوض بالعمل الإنساني إلى آفاق أرحب وترقية مجالاته المختلفة.

واطلع المجلس على تقارير إنجازات الهلال الأحمر خلال العام الماضي، والتي شملت العديد من المحاور، منها البرامج التي تم تنفيذها داخل الدولة، والتي استفاد منها مليونان و158 ألف شخص، وتضمنت مساعدات طلاب العلم التي استفاد منها 15 ألفاً و554 فرداً، والمساعدات الإنسانية التي استفاد منها 13 ألفاً و257 فرداً، إلى جانب المساعدات الطبية التي استفاد منها 6 آلاف و164 فرداً، وتأهيل أصحاب الهمم التي استفاد منها ألف و840 فرداً، إضافة إلى ألف و983 فرداً استفادوا من مساعدات السجناء، و14 جهة استفادت من بند دعم المؤسسات.

إغاثة غزة

إلى ذلك، اطلع مجلس الإدارة في اجتماعه على تقرير حول حجم استجابة الهيئة الإنسانية لصالح المتأثرين من الأحداث في قطاع غزة والتي تضمنت توفير 326 ألفاً و848 طرداً غذائياً، و11 ألفاً و207 خيم، و5 مخابز، وفي المجال الصحي تم توفير 15 سيارة إسعاف، و100 طن إمدادات طبية تمثلت في الأدوية والمعدات والأجهزة، فيما استفاد 48 ألفاً و704 حالات من خدمات المستشفى الميداني في غزة، و5 آلاف حالة و891 حالة من خدمات المستشفى العائم.

وتشمل برامج الهيئة في شهر رمضان المبارك في غزة هذا العام، توزيع 13 مليون وجبة إفطار خلال الشهر، وتوفير احتياجات 44 تكية طوال الشهر يستفيد منها أكثر من مليوني شخص.