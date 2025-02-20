«إيدج» توقع عقوداً لتوريد ذخائر وأنظمة مضادة للتشويش لـ«الدفاع»

حصلت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، على عقد بقيمة 4.36 مليارات درهم، لتوريد ذخائر الطائرات لوزارة الدفاع الإماراتية.

وبموجب عقد الشراء ستقوم «لهب للأنظمة الدفاعية»، المصنّع الوحيد للذخائر في الدولة والتابعة لمجموعة «إيدج»، بإنتاج الذخائر الجوية الخارقة، والذخائر الجوية عالية الأداء المصممة للمهام الخاصة،وذخائر الطائرات ذات الأغراض العامة من طراز«MK 81 و82 و83 و84»، وتسلمها لوزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمن الاتفاقية أن تحافظ الإمارات على سيادتها في إنتاج المعدات الدفاعية اللازمة، بهدف الاستعداد للمهام الحيوية.

كما حصلت «إيدج»، على عقد بقيمة 227 مليون درهم لتوريد أنظمة «جي بي إس- بروتيكت» المضادة للتشويش لوزارة الدفاع في الدولة.

وبموجب العقد ستنتج «سيجنال»، الشركة الرائدة في مجال الحرب الإلكترونية والتابعة لمجموعة «إيدج»، أنظمة «جي بي إس- بروتيكت» المضادة للتشويش وتوردها للوزارة. ويعد «جي بي إس- بروتيكت» نظاماً مدمجاً وفعّلاً من حيث التكلفة لمكافحة التشويش، حيث يحمي أجهزة استقبال نظام تحديد المواقع العالمي، عبر الأقمار الصناعية والمثبتة على معدات المهام الرئيسية من التعطيل والتشويش.

ويمتاز نظام «جي بي إس- بروتيكت» بقابلية النشر على الأصول الجوية والبرية والبحرية، وقد تم تطويره خصيصاً لضمان الإتاحة المستمرة لإشارات الأقمار الصناعية في البيئة المعرضة للتشويش. ويعد هذا العقد خطوة مهمة في ضمان تحقيق وزارة الدفاع الإماراتية للتفوق عبر الطيف الكهرومغناطيسي».

مذكرة تفاهم

ووقعت «إيدج» و«مجموعة نافال»، أحد اللاعبين الدوليين في مجال الدفاع البحري، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون المحتملة في أنظمة القتال البحرية، وتهدف المذكرة إلى تلبية متطلبات القوات البحرية الحديثة حول العالم.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»: «تركز «إيدج» بشكل كبير على تطوير أنظمة بحرية متقدمة، لتلبية متطلبات الدفاع الوطني في دولة الإمارات وللجيوش في الدول الأخرى. ويعد هذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة نافال أداة مهمة لتزويد «إيدج» بفرص ثمينة لصقل الخبرات والمهارات، والتوسع في الأسواق الحالية وغير المستغلة لتحقيق النجاح التجاري والنمو المستدام في القطاع».

وقال بيير إيريك بوميليت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة نافال: «نجحت «نافال» في تسليم سفينتين من فئة غوويند للقوات البحرية الإماراتية في عامي 2023 و2024، ودخلت في النظام الوطني لإدارة القتال في إطار الالتزام بالسيادة الإماراتية. والآن مع «إيدج»، نتمنى بناء أساس جديد لإقامة تعاون جديد بين مجموعة نافال وإيدج في المجال البحري، بهدف الابتكار والاستحواذ على حصص سوقية جديدة معاً».

منصة متطورة

وأطلقت «فضاء»، التي تم إنشاؤها لتطوير القدرات الفضائية السيادية للإمارات والتابعة لمجموعة «إيدج»، منصة TACTICA المتطورة خلال المعرض. وتعالج المنصة معلومات استخباراتية متعددة المصادر - مثل صور الأقمار الصناعية، واستخبارات الإشارات، وبيانات المستشعرات، والمعلومات مفتوحة المصدر - لتوليد استنتاجات ثاقبة وقابلة للتنفيذ. وتظهِر TACTICA استخدام «فضاء» للذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي لتعزيز الاستخبارات، وعملية اتخاذ القرار.

وتُعد TACTICA رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي مصممة لإحداث ثورة في الوعي بالموقف والاستخبارات العملياتية والتخطيط الاستراتيجي في الدفاع والأمن والتعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتوفر المنصة المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل «فالكون»– النموذج اللغوي الكبير مفتوح المصدر في دولة الإمارات الذي طوره معهد الابتكار التكنولوجي - رؤى جيومكانية في الوقت الفعلي من خلال التفاعل السلس عبر الأوامر الصوتية والتصوير البصري الديناميكي، وتكامل البيانات متعددة المصادر، من الأقمار الصناعية إلى شبكات الاستشعار.

ومن خلال الجمع بين التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنظومة شاملة للبيانات، تتيح TACTICA للمستخدمين اتخاذ قرارات دقيقة، مستندة إلى البيانات في بيئات تشغيلية معقدة، مما يضمن نجاح المهمة بسرعة وكفاءة.

5 منصات برية

وكشفت «إيدج»،عن خمس منصات برية متقدمة، تشمل تلك المنصات ثلاث طرز جديدة قدمتها شركة «نمر» من الجيل الثاني من آليات «عجبان»، والمركبة القتالية الروبوتية «هافوك 8x8» من «ميلرم»، وآلية «ربدان» المطورة للإنقاذ 8x8 من «الجسور».

شراكة استراتيجية

وأعلنت «أبوظبي لبناء السفن»، الشركة التابعة لمجموعة «إيدج» والرائدة إقليمياً في بناء السفن الحربية والتجارية وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، عن شراكة استراتيجية مع شركة «إندرا سيستمز»(إندرا)، الرائدة عالمياً، ضمن مجال تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفاع ومقرها إسبانيا.

وبموجب هذا التعاون، وبدعم من شركة «بَلس»، المشروع المشترك بين مجموعة «إدج» وشركة «إندرا»، سيجري تزويد سفينة «FA-400» الهجومية السريعة التي تنتجها شركة أبوظبي لبناء السفن برادار «إندرا» المتطور ثلاثي الأبعاد، وتدابير الدعم الإلكتروني للرادار، وتدابير الدعم الإلكتروني للاتصالات، وأجهزة التشويش المضادة للطائرات دون طيار، مما يحسن فعاليتها التشغيلية بصورة هائلة.