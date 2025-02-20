«أمرك» و«مارشال» تعززان جاهزية طائرات «C-130»

وقّعت شركة «أمرك»، مزود خدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية المتقدمة في المنطقة، اتفاقية شراكة مع «مارشال»، الشركة البريطانية المزودة لخدمات وحلول هندسة صيانة الطيران بهدف تعزيز صيانة أسطول طائرات «C-130»، ورفع جاهزيتها التشغيلية، من خلال ترقية وتحديث الطائرات، وتطوير قدراتها التشغيلية ولتعزيز استدامتها وفاعليتها في الخدمة.

جرى توقيع الاتفاقية بحضور جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»، وجون ديفيس، رئيس وحدة تطوير الخدمات في شركة «مارشال» لهندسة الطيران، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وتوظف «مارشال» بموجب الاتفاقية خبراتها الهندسية لدعم جهود «أمرك» في الحصول على شهادة الاعتماد من «منظمة التصميم العسكري»، وذلك في إطار مشروع مشترك بين الجانبين يمتد لـ 18 شهراً، حيث باشرت «مارشال» بابتعاث الدفعة الأولى من كوادرها الهندسية إلى مرافق الصيانة والإصلاح والعمرة المتقدمة التابعة لـ«أمرك» في مدينة العين.

وتتعاون «أمرك» و«مارشال» في توفير الحلول الهندسية والدعم الفني وتعزيز جاهزية أسطول طائرات «C-130»، ما يُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية والأداء على المدى البعيد، حيث تتطلع الشركتان إلى تحسين أداء الأسطول وضمان الجاهزية التشغيلية للعملاء في قطاع الدفاع داخل دولة الإمارات وعلى مستوى متعامليها إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال تقديم حزمة حلول متكاملة للصيانة والإصلاح والعمرة، والتي تتماشى مع أعلى المعايير العسكرية العالمية وأفضل الممارسات.