قائد الحرس الوطني يبحث التعاون مع مسؤولين دوليين

استقبل اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، كلاً من الفريق ييلما ميرداسا، قائد القوات الجوية الإثيوبية، والعقيد فابريس بلان، ممثل المدير العام للدرك الوطني الفرنسي، وذلك خلال مشاركتهم في معرضي «آيدكس» «نافدكس».

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

وواصل اللواء الركن العامري، جولاته في المعرضين و اطلع على أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المعروضة، والتقى بعدد من المسؤولين والخبراء المشاركين. وشملت الجولة زيارة عدد من الأجنحة المحلية والدولية.