«أبوظبي لبناء السفن» تتعاون مع «أسري» لتعزيز التميز في إنتاج السفن التجارية

وقّعت أبوظبي لبناء السفن، الشركة التابعة لمجموعة إيدج والرائدة إقليمياً في تصميم السفن الحربية والتجارية وبنائها وإصلاحها وصيانتها وتجديدها وتحويلها، أمس، مذكرة تفاهم مع «الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن» (أسري)، منشأة الإصلاح والتصنيع البحري الرائدة في منطقة الخليج العربي ومقرها البحرين.

وستعمل الشركتان معاً على بناء سفن مساعدة وزوارق ميناء جديدة وتشكيل لجنة مشتركة لتقييم جدوى كل مشروع.

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل خليفة، نائب الرئيس التنفيذي في (أسري)، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، وعمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهامفي إيدج توقيع مذكرة التفاهم من قبل ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، والدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي في (أسري)، على هامش فعاليات معرض (نافدكس).

بحث فرص

وأعلنت «إيدج»، وشركة جنرال موتورز للصناعات الدفاعية عن اتفاقية لتقييم المشاريع التي تُركز على الآليات التكتيكية الخفيفة للعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا وماليزيا وإندونيسيا.

وبموجب المذكرة، ستعمل الشركة مع شركة «نمر للآليات المدرعة»، التابعة لمجموعة «إيدج»، على اغتنام الفرص المحتملة.

بندقية هجومية

ووقعت «كراكال»، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال الأسلحة الخفيفة عالية الأداء والتابعة لمجموعة «إيدج»، أمس اتفاقية مع «كي تيك آسياKetech Asia»، الشركة المتطورة في مجال إنتاج الذخيرة وتوفير حلول الأسلحة الخفيفة، لتجميع بندقية كراكال الهجومية من طراز «CAR 816» وتصنيعها في ماليزيا.

وعقب اتفاقية إعادة البيع في عام 2023، ستقوم الشركة مع «كي تيك آسياKetech Asia» بتصنيع المكونات الرئيسة للبندقية في مصنعها الذي تم افتتاحه مؤخراً في باهانغ في ماليزيا.

وتعتبر«CAR 816» بندقية هجومية عالية الأداء ومثبتة الكفاءة، وتزود برصاص عيار 5.56×45 مم ناتو.

أنظمة رادار

وتكشف «إيدج» عن أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والبصريات الكهربائية والأشعة تحت الحمراء خلال معرض (آيدكس 2025). وتمثل هذه الأنظمة المتطورة توسعاً هائلاً لمحفظة «إيدج» وترسّخ مكانتها كرائدة لتقنيات الاستشعار والتكنولوجيا الكهرومغناطيسية عالية الأداء التي تعدّ ضرورية في ميادين العمليات الحديثة.

وتطلق المجموعة مجموعتها الأكثر تقدماً من الرادارات وأنظمة البصريات الكهربائية والأشعة تحت الحمراء لتوسّع بسلاسة نطاق محفظتها العابرة للمجالات. ضمن فئة الرادارات، تقدّم إيدج مجموعة «نيموس»، الرادارات متعددة التهديدات والنشطة وذات مصفوفات المسح الإلكتروني، والمصممة لمجموعة واسعة من عمليات جمع المعلومات والرصد وتحديد الأهداف والاستطلاع.

كما تعرض لأول مرة الجيل المقبل من رادارات «توّاق» الأرضية ثلاثية الأبعاد، المزودة بقدرات متقدمة مبنية على الذكاء الاصطناعي. و تسلط الضوء على مجموعة «مرصاد» من أنظمة البصريات الكهربائية والأشعة تحت الحمراء المتقدمة، المصممة للرصد والاستهداف عالي الدقة عبر المجالات الجوية والبحرية والبرية، كما تكشف عن نوعين جديدين من نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية.