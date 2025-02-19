إنشاء مركز تميز يعزز الأمن السيبراني في الإمارات

وقّع «مجلس التوازن»، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وشركة «لوكهيد مارتن»، خطاب نوايا لإنشاء مركز للتميز في مجال الأمن السيبراني.

وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات، الذي يشرف عليه مجلس التوازن ويهدف إلى توفير فوائد اقتصادية واستراتيجية للدولة، وتعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز قدراتها في مجال الأمن الرقمي، وتطوير الخبرات المحلية، ودعم جهود الدولة في هذا القطاع المتطور.

ووقع خطاب النوايا الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، والدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، وتيم كاهيل، الرئيس التنفيذي لقطاع الصواريخ والتحكم الناري في لوكهيد مارتن بحضور وجون نيكلسون، الفريق أول متقاعد في الجيش الأمريكي، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2025.

وقال الدكتور ناصر حميد النعيمي إن إنشاء المركز يشكل خطوة رائدة تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة وبيئة سيبرانية آمنة ومستدامة، ونحن ومن خلال شراكتنا مع «لوكهيد مارتن» ومجلس الأمن السيبراني، نهدف إلى المساهمة بفعالية في نقل المعارف التقنية وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن السيبراني. وبموجب الخطاب، سيكون مركز التميز في مجال الأمن السيبراني بمثابة منصة وطنية لتعزيز الأمن الوطني ومواجهة التهديدات السيبرانية.