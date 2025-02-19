الرئيس التنفيذي لـ«بيانات»: «سبيس 42» تباشر تصنيع الأقمار الاصطناعية في الإمارات جزئياً العام الجاري

تباشر «سبيس 42» تصنيع الأقمار الاصطناعية بشكل جزئي في الإمارات خلال العام الجاري، ثم ستبدأ في تصنيعها بشكل كامل خلال العام 2026.

وقال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لبيانات للحلول الذكية، التابعة لـ«سبيس 42»: إن «سبيس 42» وقّعت شراكة استراتيجية مع شركة «ICEYE» الفنلندية العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الرادارية «SAR»، وذلك بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.

وأشار الحوسني، على هامش «آيدكس 2025»، إلى أن أول قمرين اصطناعيين تم تصنيعهما في فنلندا، بمشاركة من «سبيس 42»، لكن بدءاً من هذا العام سيتم تصنيع الأقمار التالية بشكل جزئي في الإمارات، على أن يتم التصنيع الكامل لآخر ثلاثة أقمار صناعية في مرافق التصنيع بحلول 2026.

وأكد أن هذه المشاريع تعكس رؤية الإمارات الطموحة لتكون في مصاف الدول الرائدة عالمياً في قطاع الفضاء، مشيراً إلى أن تطوير القدرات التصنيعية محلياً يعزز الاستقلالية في هذا القطاع، ويمهد الطريق لابتكار حلول فضائية متقدمة تلبي احتياجات السوقين المحلي والعالمي.

وبيّن أن الشركة تمضي في خططها لتعزيز قدراتها في رصد الأرض من الفضاء، وتوسيع إمكاناتها التصنيعية محلياً، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات لاعباً رئيساً في قطاع تكنولوجيا الفضاء العالمي.

وأشار الحوسني إلى أنها المشاركة الأولى لـ«سبيس 42» تحت اسمها الجديد في «آيدكس 2025» منذ اندماج «بيانات» و«الياه سات»، لافتاً إلى أن الشركة تستعرض مجموعة متكاملة من الخدمات والقدرات الفضائية، بما في ذلك الاتصالات الفضائية، والحلول الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأفاد بأن «سبيس 42» أطلقت كوكبة فورسايت المكونة من سبعة أقمار صناعية للتصوير الراداري، التي ستوفر إمكانات متقدمة لرصد الأرض وتحليل البيانات.