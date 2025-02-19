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زايد بن حمد يزور منصة طيران شرطة أبوظبي

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وام

أبوظبي

زار العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة في شرطة أبوظبي منصة إدارة طيران شرطة أبوظبي في معرض «آيدكس».

وتجول العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان في المعرض واطلع على الطائرة العمودية الجديدة (BELL-429) التي تمتاز بأنظمتها الحديثة المتطورة للتصوير الحراري ونقل الصورة من موقع الحدث إلى غرفة العمليات الرئيسي «مركز القيادة والتحكم» بإدارة العمليات في شرطة أبوظبي، وتعرف إلى أبرز مهامها مثل تأمين الفعاليات والمواكب والطرق ونقل القوة الشرطية وتدريب القوات الخاصة على العمليات والمهام الشرطية.