«الإمارات للتصنيف»: فتشنا على 10 آلاف سفينة متنوعة منذ 2012

نفذت هيئة الإمارات للتصنيف، منذ إنشائها عام 2012، عمليات التفتيش على أكثر من 10 آلاف سفينة متنوعة، وتم إصدار شهادات لأكثر من 1000 سفينة بأحجام مختلفة.

وقال وليد عبدالله التميمي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الهيئة باتت اليوم واحدة من أبرز الهيئات العالمية المعتمدة لدى المنظمة البحرية الدولية، ونجحت منذ إنشائها في تعزيز جودة الصناعات البحرية الوطنية، بالإضافة إلى القيام بمهام التفتيش، وإصدار شهادات السلامة والضمان للعديد من السفن البحرية.

وأضاف، على هامش مشاركته في «نافدكس 2025»، أن هذه الخدمات تشمل إصدار القواعد المتعلقة بتصنيف السفن، وتطبيق المعايير العالمية، وإصدار الشهادات الدولية، وخدمات البحث والتطوير، بالإضافة إلى توفير خدمات تطبيق معايير الجودة، وإصدار الشهادات، وتقديم برامج التدريب المهني، وخدمات الفحص والتفتيش.

وأشار إلى أن عملية التفتيش تشمل التأكد من سلامة السفن البحرية، وتوافر كل عوامل الأمن والسلامة للأطقم العاملة بها، وكذلك سلامة البيئة البحرية، التي تعمل بها السفن.

وأكد حرص الهيئة على تعزيز تعاونها وشراكتها على الصعيدين الإقليمي والدولية، فلديها شراكات عالمية بارزة، واعتراف عالمي من 16 جهة دولية.