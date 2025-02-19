تأسيس منشأة لتصنيع وتجميع «المستشعرات التقاربية» في الإمارات

وقّع مجلس التوازن وشركة كامان للمنتجات الدقيقة، التابعة لمجموعة «كامان»، وشركة «كينتسوجي القابضة»، مذكرة تفاهم لتأسيس منشأة تصنيع وتجميع «المستشعرات التقاربية»، وستتخذ من مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس التوازن مقراً لها.

وتتميز تقنية «المستشعرات التقاربية» بقابليتها للاستخدام مع قنابل الليزر الموجهة وتوفير حلول فعالة لاستهداف عدة أهداف بنظام واحد، مع سهولة التركيب، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع فرص عمل للكفاءات الوطنية في مجالات التصنيع الدقيق والهندسة المتقدمة.

وقّع الاتفاقية خلال اليوم الثاني من معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» ماجد سيف الشامسي، المدير التنفيذي للبرنامج الاقتصادي في مجلس التوازن، وشريف فهمي، المدير التنفيذي الإقليمي في شركة كامان، وعبدالرحمن الهرمودي، نائب الرئيس للأنظمة المتقدمة لشركة كينتسوجي القابضة.

وقال الشامسي: «إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الصناعية الوطنية في مجال التقنيات الدقيقة والمتقدمة، حيث نسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم جهود توطين الصناعات الدفاعية وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للصناعات المتقدمة».

من جانبه، قال المدير التنفيذي الإقليمي لشركة كامان: «إن خطتنا لتصنيع تقنية نظام استشعار ارتفاع الانفجار في دولة الإمارات تؤكد التزامنا بدعم قطاعي الدفاع والأمن في المنطقة»، موضحاً أن المشروع يسهم في توطين تقنيات المستشعرات ضمن قائمة مشاريع الدفاع والأمن الصناعي لمجلس التوازن. وقال نائب الرئيس للأنظمة المتقدمة لشركة كينتسوجي القابضة: «نعتز بالشراكة مع مجلس التوازن وشركة كامان، لإنتاج المستشعرات محلياً، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانة الإمارات بوصفها مصدراً عالمياً للتقنيات الدفاعية المتقدمة».