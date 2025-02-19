صندوق خليفة لتطوير المشاريع يدعم 6 مشاريع خلال «آيدكس»

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع دعمه ستة مشاريع في مشاركته بمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، تشمل شركة «أيه يو أيه ڤي لخدمات الطائرات المسيرة»، التي تقدم برامج تدريب متخصصة تؤهل المتدربين لاستخدام الطائرات المسيّرة بكفاءة وأمان، فضلاً عن اعتزامها طرح أحدث نموذج لطائرة مسيرة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وشركة «يونيلكس لتجارة قطع غيار المعدات الثقيلة»، المتخصصة في تجارة وتصنيع قطع غيار المعدات الثقيلة والآليات العسكرية، وقطع غيار الآليات الخفيفة وتقطيع المعادن بالليزر والماء؛ وبدأ نشاط الشركة منذ عقودٍ، وساعدها الصندوق على توسعة نشاطها.

وتشارك أيضاً في المعرض شركة «دروع للمعدات الدفاعية»، المتخصصة في تصنيع المعدات الدفاعية العسكرية والذخائر بأنواعها كافة، وشركة «الأجواء للتجهيزات العسكرية»، المتخصصة في إنتاج الملابس العسكرية والشارات، وتصنيع الخيام العسكرية ومستلزمات الإقامة الميدانية ومعدات الإضاءة، وحماية الرأس والنظارات والقفازات بأنواعها كافة، وشركة «الإمارات لتكنولوجيا الدفاع»، المتخصصة في تجارة الأجهزة الإلكترونية الدقيقة وقطع غيار الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات الثقيلة؛ وشركة «بلاك وولف لتجارة المعدات العسكرية»، المتخصصة في تجارة الملابس والمستلزمات العسكرية وتجارة المعدات العسكرية وتقديم التدريب العسكري المحاكي للواقع.

وقالت موزة الناصري، الرئيسة التنفيذية بالإنابة للصندوق: «تتيح مشاركتنا الفرصة للمشاريع الستة في تكوين شبكة علاقات واسعة مع القادة العالميين وصانعي القرار ومصنعي المعدات الأصلية في مجال صناعة الدفاع والتكنولوجيا العسكرية».

وتأتي مشاركة الصندوق في «آيدكس» ضمن حرصه الأساسي على توفير الدعم والاستشارات للشركات الناشئة في ذات الأولوية – وخاصة مجال صناعة الدفاع - وتعزيز وجودها في المعارض والملتقيات الدولية والمحلية ذات الصلة، بهدف تنمية الرغبة لدى أصحاب الأفكار من رواد الأعمال في تنفيذ مشاريعهم عبر الدعم الذي يقدمه الصندوق وتحويل مشاريعهم إلى قصص نجاح.