حمدان بن محمد ووزير الدفاع الكويتي يؤكدان دعم المساعي الدولية لإقرار السلام في المنطقة

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح، وزير الدفاع الكويتي على هامش أعمال «آيدكس 2025».

ورحّب سموه بمعالي وزير الدفاع الكويتي، مؤكداً عمق الروابط بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور إيجابي مستمر على الأصعدة كافة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وبما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، معرباً عن صادق أمنياته لدولة الكويت وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في القطاعات كافة، ومن أهمها المجالات الدفاعية، على مستوى التدريب وتبادل الخبرات بهدف الارتقاء بقدرات الكادر العسكري وتأكيد امتلاكه كل المهارات والمعارف والإمكانات التي تؤهله للقيام بواجبه الوطني على الوجه الأكمل، وبما يكفل أعلى درجات الأمن والاستقرار لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة عامة، وتأكيد قدرتها على الردع ومواجهة ما قد يستجد من تحديات.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومستجدات الموقف في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية لإيجاد حلول ناجعة لإنهاء الصراع وإقرار السلام الشامل والدائم القائم على العدل.

علاقات

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، رسلان جاكسيليكوف، وزير الدفاع الكازاخستاني، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025». تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الدفاعي من خلال اكتشاف مزيد من فرص تبادل الخبرات والتدريب لرفع الكفاءة والجاهزية الدفاعية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة للجانبين. حضر اللقاءين الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2025».