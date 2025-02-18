‏ عرض أخف صفيحة باليستية بالعالم في المعرض

أكد جيفري وو، الرئيس التنفيذي لشركة Gear Industries Limited، المتخصصة في الحلول الدفاعية المبتكرة ومقرها هونغ كونغ، تطلعهم للتوسع في الإمارات والشرق الأوسط، وذلك عبر افتتاح مكتب إقليمي خلال السنوات القادمة لتعزيز وجودها في المنطقة ودعم القطاع الدفاعي بأحدث التقنيات.

وأشار على هامش مشاركة شركات هونغ كونغ لأول مرة في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، إلى أن الشركة تستعرض نحو 11 منتجاً دفاعياً مبتكراً، من بينها أخف صفيحة باليستية في العالم، والتي تم اختيارها ضمن أفضل 20 ابتكاراً في مسار الابتكار بـ «آيدكس 2025».

وأوضح أن الصفيحة الباليستية التي تقدمها الشركة مصنوعة من مادة GearXFiber المسجلة ببراءة اختراع، وتوفر أداءً عالياً ومرونة فائقة، وفقاً للمعايير الدولية مثل NIJ وGA، مضيفاً بأن الصفيحة تزن 500 غرام فقط بمستوى حماية NIJو IIIA، بينما لا يتجاوز وزن الصفيحة من المستوى الرابع 1.9 كيلوغرام، ما يوفر حماية استثنائية بوزن غير مسبوق، ويعزز كفاءة القوات العسكرية والأمنية في الميدان.

ولفت في هذا الإطار إلى عملهم مع العديد من الجهات الأمنية حول العالم لتطوير منتجات مخصصة تلبي احتياجاتهم التكتيكية الخاصة، مشيراً إلى أحد أبرز المنتجات المعروضة في «آيدكس 2025» مثل الدرع المزود بإضاءة بقوة 10,000 لومن لكل ضوء، ما يعزز التكتيكات الميدانية من خلال إرباك الهدف وإضعاف رؤيته.

وقال: نؤمن بالإمكانات الواعدة لسوق الإمارات لتطوير الحلول الدفاعية المبتكرة بفضل إمكانياتها وخبراتها الثرية التي تجعلها مركزاً عالمياً للابتكار في القطاع الأمني والدفاعي.