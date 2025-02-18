‏«LIG Nex1» الكورية تعزز تعاونها الدفاعي مع الإمارات

أكد هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة «LIG Nex1» الكورية الجنوبية، أن الشركة تمتلك تاريخاً طويلاً من التعاون مع شركائها في الإمارات يمتد لأكثر من عقد.

وقال هيونبين هونغ، خلال معرض «آيدكس»، إن هذا التعاون أثمر عن تطوير العديد من الأنظمة الدفاعية لصالح العملاء والمستخدمين في الدولة، ومن أبرزها أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات بعيدة المدى.

وأشار إلى أن نهج الشركة لا يعتمد فقط على علاقة المشتري والبائع، بل يقوم على بناء شراكة استراتيجية قائمة على الثقة ونقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي.

وأضاف أن «LIG Nex1» تسعى لتعزيز وجودها داخل الإمارات عبر نقل المعرفة التقنية وتوفير خدمات متكاملة تدعم القطاع الدفاعي الوطني.

وحول مكانة الشرق الأوسط في استراتيجية «LIG Nex1»، أكد هونغ أن المنطقة سوق واعدة للغاية، مشيراً إلى أن الإمارات تحتل موقع الريادة في هذا المجال.

وأضاف أن الشركة تسعى لتوسيع نطاق تعاونها ليشمل دولاً أخرى في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، معتبراً أن هذه الشراكات ستسهم في دعم انتشار الشركة عالمياً وتعزيز مكانتها في السوق الدفاعية الدولية.

وحول أهمية الذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع، أوضح هونغ أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في تطوير الأنظمة الدفاعية الحديثة.

لكنه أشار إلى أن هذا المجال لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى قواعد بيانات ضخمة، مؤكداً أن معظم المعلومات المتعلقة بالدفاع تصنف على أنها سرية.