نهيان بن زايد يزور جناح الحرس الوطني

زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، جناح الحرس الوطني في معرض «آيدكس 2025»، حيث اطلع على أحدث التقنيات والمعدات الأمنية التي يعرضها الحرس الوطني ضمن مشاركته في الحدث.

وكان في استقبال سموه اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، الذي قدم شرحاً حول دور الحرس الوطني في تعزيز الأمن الوطني، وأبرز المشاريع والتقنيات التي يستخدمها في تعزيز منظومة الأمن والدفاع، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تطوير القطاعات العسكرية والأمنية.