دينيس مانتوروف: مشاركتنا الواسعة في «آيدكس» تعكس عمق تعاون الإمارات وروسيا

أكد دينيس مانتوروف، النائب الأول لرئيس وزراء الاتحاد الروسي، أن مستوى التعاون بين روسيا والإمارات يشهد تطوراً إيجابياً، مشيراً إلى النمو المستمر للعلاقات الثنائية وآفاق الشراكة بين البلدين.

وقال مانتوروف على هامش معرض الدفاع الدولي: «نحن شركاء استراتيجيون، واجتماعاتنا خلال الأيام الماضية تؤكد أن العلاقات القوية بين قادة بلدينا توفر أساساً متيناً لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وهذا لا يقتصر على التعاون الصناعي فحسب، بل يشمل أيضاً العلاقات الإنسانية والحلول اللوجستية التي تسهم في إنشاء ممرات تجارية لتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية».

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات يصل إلى نحو 10 مليارات دولار في عام 2024، ويواصل تحقيق معدلات نمو مستقرة. وإلى جانب المجالات التقليدية، يتم التركيز بشكل متزايد على الشراكة الصناعية، بما في ذلك المشاريع المشتركة في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والهندسة الميكانيكية.

وأضاف مانتوروف: «تستخدم الشركات الروسية بالفعل الإمارات مركزاً لوجستياً للوصول إلى أسواق الدول الأخرى في المنطقة. وعلى المدى الطويل، نتطلع إلى توسيع هذه الإمكانات، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز لدولة الإمارات».

وقال دينيس مانتوروف: إن المشاركة الروسية الواسعة في «آيدكس 2025» تعكس عمق التعاون الروسي-الإماراتي، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي، وتبادل التكنولوجيا، وتعزيز مكانة البلدين في السوق العالمية للصناعات الدفاعية. ويشارك الوفد الروسي برئاسة دينيس مانتوروف في المعرض، وتبلغ مساحة الجناح الروسي أكثر من 2000 متر مربع، حيث سيتم عرض عدد قياسي من التقنيات والابتكارات الجديدة، بما في ذلك عدة عروض عالمية لأول مرة.

وتشمل العروض الأولى على المستوى الدولي:

الدبابة T-90MS بنسختها المحدثة، منظومة الدفاع الجوي الصاروخية والمدفعية «بانتسير-SMD-E» المزودة بصواريخ جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة، الذخائر الجوالة «KUB-1-1E»، و«KUB-2-2E»، منظومة الصواريخ المضادة للدروع «Kornet-EM» مع وحدة تحكم عن بعد وصاروخ موجه من طراز «Bulat».

كما يتم عرض المعدات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط: الذخيرة الجوالة «Lancet-E»، وحدة القتال «Berezhok».