أحمد المهيري: تعزيز جاهزية أبوظبي للتعامل مع الظروف الطارئة

زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، واطّلع معاليه على سير العمل ببرنامج الخدمة الوطنية البديلة الذي يهدف إلى دعم خطط استمرارية الأعمال في المؤسسات والقطاعات الحيوية أثناء الظروف الطارئة، بما يعزّز قدرة الإمارة على التعامل مع الأزمات بفاعلية وكفاءة.

والتقى معاليه خلال الزيارة مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة المُفرزين إلى المركز، وحثّهم على المثابرة في أداء مهامهم لرفع جاهزية الإمارة خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأكّد معاليه على الدور المهم لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في تفعيل وتطبيق برنامج الخدمة الوطنية البديلة، ومتابعة تنفيذ نظام إدارة استمرارية الأعمال لمختلف الجهات والشركات العاملة في الإمارة.

وقال معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «يضطلع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدور محوري في توفير استراتيجيات بديلة لتشغيل العمليات الرئيسية لدى الجهات الحيوية في الإمارة أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، تماشياً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، وفي إطار رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز جاهزية الإمارة للتعامل مع مُختلف الظروف الطارئة».

وأكد معاليه أهمية مشاركة الشباب في أداء هذا الواجب الوطني، مثمّناً دور برنامج الخدمة الوطنية البديلة باعتباره استثماراً في شباب الوطن، وخطوةً مهمة في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات».