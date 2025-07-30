تشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة في جزيرتي الريم والمارية بأبوظبي

وسّع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، نطاق تشغيل خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة ليشمل جزيرتَي الريم والمارية، بالتعاون مع شركة «وي رايد»، المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، وعبر منصة «أوبر» وشركة «تواصل للمواصلات» كمشغل محلي لهذا المشروع.

وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم جهود إمارة أبوظبي لتطوير منظومة نقل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانتها وجهة رائدة إقليمياً في مجالات التنقل الذكي والابتكار، ضمن استراتيجية أبوظبي للنقل الذكي الهادفة إلى إنشاء بيئة نقل مستدامة وذكية لسكان الإمارة وزوارها.

وبهذا التوسع أصبحت خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة تشمل نصف المناطق الرئيسة في أبوظبي، ما يدعم الرؤية الاستراتيجية لأبوظبي لجعل 25 % من الرحلات في الإمارة تعتمد على النقل الذكي بحلول عام 2040.

ويأتي هذا استكمالاً لخدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة المتوفرة حالياً في جزيرتي السعديات وياس وعلى الطرق المؤدية إلى مطار زايد الدولي، وهو جزء من خطة التوسعة الحالية للأسطول ونطاق العمل لمشروع التنقل الذكي في الإمارة.

وقال الدكتور عبدالله الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، إن هذا التوسع يمثل محطة مهمة في مسيرة أبوظبي نحو تحقيق رؤيتها لمنظومة نقل أكثر ذكاء وأماناً.

وقالت جينيفر لي، المديرة المالية ورئيسة القسم الدولي في وي رايد: تُعد جزيرتا الريم والمارية من المناطق الحيوية ذات الطلب المرتفع، وتشكلان بوابتين استراتيجيتين إلى أبوظبي، ويُتيح هذا التوسّع الوصول إلى شريحة أكبر من الركاب، واستعراض التقنيات المتطورة في بيئات حضرية معقدة، وتعزيز حضور المركبات ذاتية القيادة على نطاق أوسع في مختلف أنحاء الإمارة.