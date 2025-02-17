«إيدج» تكشف عن مجموعتها الدفاعية والتكنولوجية الأكثر تقدماً

تكشف «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن 46 نظاماً وحلاً جديداً عبر محفظتها الشاملة لكل المجالات على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» لعام 2025.

ويأتي إطلاق الحلول الجديدة ليعزز محفظة المجموعة المتنوعة لتصل إلى 216 منتجاً فريداً، ما يمكنها من تعزيز السيادة الوطنية على أنظمة الدفاع الحيوية، ومواصلة نموها دولياً من خلال الشراكات والصادرات.

وتواصل «إيدج» تحقيق تغييرات جذرية في معايير الصناعة ضمن المجالات الجوية والبرية والبحرية فضلاً عن الإنترنت والفضاء، بسرعة وكفاءة أكبر بدءاً من مرحلة التطوير إلى التسليم وبأسعار تنافسية جداً ويشمل ذلك حلول الاتصال عالمية المستوى، وحلول التشفير السيادية وقدرات ما بعد الكم، وأيضاً من خلال قيادة عمليات تطوير الحلول المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتكيف مع البيئات التشغيلية الحديثة.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»: «نحرص على ترسيخ مكانة إيدج كمجموعة رائدة عالمياً في تقديم قدرات دفاعية وأمنية متقدمة ترسم ملامح مستقبل الحروب. لا ريب أن هذه الباقة من الحلول لا تشكّل أكبر حجم لعروضنا، بل تُظهر الأكثر تقدماً وتطوراً، حيث نُقدّم حلولاً من الجيل المقبل والتكنولوجيا المهمة التي تدعمها.

وأضاف: لقد تخطينا بالفعل مرحلة توفير أنظمة منفصلة نحو تطوير قدرات متكاملة ومتعددة المجالات تهدف إلى تحسّن فعالية المهام، وتضمن التفوق التشغيلي، وبدءاً من المنصات ذاتية القيادة وتكنولوجيا الاستشعار المتقدمة ووصولاً إلى الاتصالات الآمنة وحلول مكافحة الطائرات دون طيار، جرى تصميم كل منتج نكشف عنه خلال آيدكس 2025 لتحقيق تأثير واقعي هائل، ومن خلال توسيع آفاق الابتكار التكنولوجي ودفع عجلة التعاون في منظومتنا ككل، نعمل على تعزيز مكانة إيدج كمجموعة رائدة عالمياً في تقديم قدرات دفاعية وأمنية متقدمة».

وتضم الحلول الجديدة التي تطلقها إيدج في القطاع الجوي «أنافيا HT-750»، الطائرة المروحية فائقة التكنولوجيا ذات الحمولة العالية، والتي تمتلك قدرات الاستطلاع والمراقبة والرصد وتوصيل البضائع، و«P145i»، محرك الطيران المصمم للعمل في كل الأحوال الجوية وسداسي الأسطوانات وثنائي الأشواط بسعة 1.8 لتر والذي يعمل بحقن الوقود، والذي تصنّعه شركة «باورتك» التي أطلقتها مجموعة إيدج مؤخراً.

بينما تشمل حلول القطاع البري الجديدة مركبة هافوك القتالية الروبوتية، التي تنتجها شركة «ميلرم للروبوتات» ومقرها إستونيا، وسلسلة طرازات الجيل الثاني من مركبة عجبان التي تنتجها شركة نمر، والتي تشمل ثلاث مركبات مدرعة جديدة ومتعددة الأدوار (عجبان 441AE، وعجبان 432AU، وعجبان 452A). وضمن فئة الأسلحة الخفيفة، تشمل المنتجات الجديدة بندقية كراكال القناصة متعددة العيارات (CSRM).

وأما في القطاع البحري، فأطلقت إيدج سفينة من طراز FA-400 التي يبلغ طولها 45 متراً وتمثل الجيل المقبل من سفن الدوريات البحرية، والتي جرى تصميمها بملكية فكرية وتصنيعها بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما توسّع إيدج قدراتها ضمن مجال الاتصالات الآمنة ومكافحة الطائرات دون طيار والحرب الإلكترونية عبر عرض هاتف «كاتم إكس 3 إم»، جهاز الاتصالات المتين والآمن والنموذجي المعد لمهام الاتصالات الحساسة في ميدان المعركة، ونظام «شادو 3» المحمول وذاتي القيادة المضاد للطائرات دون طيار، ونظام المراقبة «بوردر شيلد»، من بين حلول أخرى.

القيادة والتحكم

وتكشف «فضاء»، ذراع إيدج لتكنولوجيا الفضاء، عن «TACTICA»، نظام القيادة والتحكم والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر وتبادل المعلومات والذي يسخّر قوة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث ثورة في مجال استخبارات الفضاء. وتم تصميم نظام «TACTICA» لتعزيز عملية اتخاذ القرار وفعالية المهام، ما يمثل شهادة على الريادة التكنولوجية لـ«إيدج» في الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي. وبهدف دفع عجلة التقدم التكنولوجي، تطلق مجموعة إيدج برامج رئيسية وتكشف عن مجموعتها الأكثر تطوراً حتى الآن من أنظمة الحرب الإلكترونية والرادارات والأنظمة الكهروبصرية.





