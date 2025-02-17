«أدنيك»: «آيدكس» و«نافدكس» نقطة تحول بالمعارض الدفاعية والأمنية عالمياً

أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، أن تنظيم المجموعة معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025 ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، يأتي في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع تطوير قطاع الدفاع والأمن على رأس أولوياتها وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في هذا المجال.

وقال الظاهري: إن «آيدكس» و«نافدكس» يواصلان تحقيق النجاحات والإنجازات ويشكلان نقطة تحول في مسيرة نمو وتطور قطاع المعارض الدفاعية والأمنية على المستوى العالمي.

وأوضح أن معرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما تمثل منصات عالمية تجمع تحت مظلتها أبرز الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع الدفاع والأمن من أنحاء العالم، إذ تسهم هذه الفعاليات في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتقنيات المتطورة مما يساعد على دفع عجلة التطور في هذا القطاع الحيوي ويعكس التزام دولة الإمارات بتحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي عبر تعزيز الصناعات الدفاعية والأمنية التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية الدولة المستقبلية.

وقال الظاهري إنه بتنظيم واستضافة هذه الفعاليات نسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية المستدامة مع أبرز الشركات والمؤسسات العالمية والتي لا تستهدف فقط تعزيز قطاع الدفاع والأمن بل تسهم أيضاً في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتميز، إذ نؤمن بأن التعاون الدولي مفتاح النجاح في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وتحقيق المزيد من النمو والازدهار.

وأشار إلى أن مجموعة أدنيك تعمل دائماً على مواكبة التطورات العالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع المشاركين، إذ إن الرؤية المستقبلية للمجموعة تتمثل في تعزيز مكانة مركز أدنيك أبوظبي وجهة عالمية رائدة وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر لضمان نجاح كل فعالية يتم تنظيمها وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول والشركات.

وأضاف الظاهري أن مركز أدنيك أبوظبي يلعب دوراً محورياً في نجاح هذه الفعاليات، إذ يُعد أحد أكبر المراكز المتكاملة للمعارض والمؤتمرات على مستوى العالم، والذي يتمتع ببنية تحتية متطورة وإمكانيات هائلة تمكنه من استضافة الفعاليات العالمية الكبرى بكل كفاءة واحترافية، لافتاً إلى أن الكوادر الوطنية المؤهلة فيه تحرص على تقديم أفضل الخدمات للعارضين والزوار وتسعى المجموعة دائماً لتمكينهم وتطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع.