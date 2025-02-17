«تنفيذي أبوظبي» يصدر قراراً بتشكيل لجنة الفنون الشعبية

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل «لجنة الفنون الشعبية في إمارة أبوظبي» برئاسة معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث.

وتضمُّ اللجنة في عضويتها ممثلاً عن كلٍّ من ديوان ولي عهد أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للتراث، وجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، وجمعية العين للفنون الشعبية والتراث.

وتختص «لجنة الفنون الشعبية في إمارة أبوظبي» بإعداد اقتراح بالخطة الاستراتيجية للمحافظة على أداء الفنون الشعبية الإماراتية بأنواعها المختلفة، مثل اليولة والحربية والرزفة والعيالة وغيرها، وتعزيز جودة أدائها عبر توفير كفاءات مؤهَّلة ومدرَّبة، إضافة إلى اقتراح آليات وأساليب لتدريس الفنون الشعبية في الإمارة وفق مناهج معتمدة، وتحديد ضوابط إصدار التصاريح والموافقات الفنية والتراخيص اللازمة للأفراد والفِرق لأداء الفنون الشعبية، ووضع المعايير المتعلقة بتدريبهم.

وتتولى اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مسؤولية الإشراف والرقابة على عروض الفنون الشعبية في المناسبات والاحتفالات الرسمية، ووضع المعايير لتقييم أدائها ومتابعة هذا التقييم، وإعداد البرامج وحملات التوعية وورش العمل التي تسلِّط الضوء على أهمية الفنون الشعبية موروثاً شعبياً وتراثاً ثقافياً معنوياً، وتعزيز انتشارها، وتشجيع المهتمين بها، وتأهيل وتدريب الكفاءات وتطوير مهاراتهم لأدائها، إلى جانب تقديم اقتراحات بالتشريعات المتعلقة بالفنون الشعبية.