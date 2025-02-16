63 مليار درهم قيمة المنافع السكنية في أبوظبي خلال 5 سنوات

بلغت قيمة المنافع السكنية التي تمّ صرفها في إمارة أبوظبي خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 63 مليار درهم.

فقد أنجزت هيئة أبوظبي للإسكان في السنوات الخمس الأخيرة العديد من المشاريع التي ساهمت في الارتقاء بقطاع إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي مجسدة نموذجاً وطنياً رائداً في تكريس الجهود للعمل على تلبية احتياجات أبناء الوطن في ظل دعم القيادة الرشيدة المستمر لمسيرة تطوير القطاع.

وذكرت الهيئة لـ وكالة أنباء الإمارات “وام” أن حزما من المنافع السكنية التي تم صرفها تضمنت أكثر من 18,144 منحة أراض سكنية، وما يزيد عن 3727 مسكناً، وتقديم 22635 قرضاً كما استفاد أكثر من 4004 من كبار المواطنين من الإعفاءات.

وفي مقدمة المشاريع التي نفذتها الهيئة في السنوات الخمس الماضية إنجاز أعمال البنية التحتية لخمسة مشاريع سكنية، في مدينتي أبوظبي والعين حيث تم انجاز نحو 99.8% من أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض التي توفر ما يقارب 26,000 أرض سكنية وجاري العمل على إنجاز المرحلتين الأخيرتين (السادسة والسابعة) جنوب الشامخة والتي تم البدء من خلالها في منح تراخيص البناء، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المراحل في الربع الأول من هذا العام.

وتعمل الهيئة في مدينة العين على إنجاز البنية التحتية في مشروع النود السكني، منطقة الفوعة (حي الليم) ومنطقة النباغ، وبلغت نسبة إنجاز أعمال المرحلة الأولى في مشروع النود السكني والتي تتضمن 3017 أرضا سكنية نحو 93.16%، إلى جانب البدء في فتح تراخيص البناء في المشروع.

وأوضحت الهيئة أنه تم إنجاز 75.74% من أعمال البنية التحتية في منطقة الفوعة (حي الليم)، الذي يتضمن 1135 أرضا سكنية وسيتم الانتهاء من المشروعين خلال الربع الأول من العام الجاري وفي منطقة النباغ، تقوم الهيئة بتطوير أعمال البنية التحتية لتجهيز 2699 أرضا سكنية وبلغت نسبة إنجاز الأعمال في المشروع 25.57%، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في نهاية عام 2026.

وأشارت الهيئة إلى تدشين مشروع حي المزن في مايوالماضي الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 9.06 كيلومترات مربعة، ويشمل 3453 فيلا سكنية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 9.3 مليار درهم، وإطلاق مشروع قناة ياس السكني في مارس 2024 في منطقة شاطئ الراحة، لبناء 1146 فيلا سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 ملياردرهم.

وتضمنت قائمة المشاريع التي حققتها الهيئة تدشين مشروع الوثبة السكني في نوفيمبر/2023 أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بكلفة تصل إلى 1,1 مليار درهم، لتوفير 347 فيلا سكنية جديدة للمواطنين في منطقة الوثبة وإطلاق مشروع بلغيلم السكني المتكامل في يوليو/2023 والذي يقع شمال شرق جزيرة ياس ويوفر المشروع الذي سيتم الانتهاء منه العام المقبل 1743 فيلا سكنية وتبلغ قيمته التطويرية 8 مليارات درهم.

ولفتت الهيئة إلى تدشين مشروع سويحان السكني في يونيو/2023، الذي يقام ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بتكلفة تصل إلى 572.1 مليون درهم، لتوفير 204 فلل سكنية جديدة للمواطنين في منطقة سويحان، وإطلاق مشروعين إسكانيين جديدين في منطقتي غرب بني ياس والسمحة في مايو/2023، يتضمنان بناء 1,901 فيلا سكنية للمواطنين بتكلفة تفوق 7 مليارات درهم.

وأشارت الهيئة إلى تدشين توسعة مشروع الفلاح السكني مايو/2023، أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل والتي شملت إضافة 899 فيلا سكنية جديدة بتكلفة تجاوزت 1.92 مليار درهم، وتدشين مشروع المغيرة السكني في منطقة الظفرة في مايو/2021، والذي يمتد على مساحة 206 هكتارات تضم 410 فلل سكنية للمواطنين بتكلفة تبلغ 1,264 مليار درهم .. فيما شهد شهر أكتوبر من العام 2020 تدشين مشروع السمحة السكني الذي يضم 250 فيلا سكنية للمواطنين بكلفة تبلغ 674 مليون درهم، على مساحة تتجاوز 520 ألف متر مربع.