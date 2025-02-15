ذياب بن محمد: «قطارات الاتحاد» أحد أهم قطاعات النقل الحيوية في الإمارات

أعلنت قطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، أسماء الفائزين الـ 3 بجائزة «جلوبال ريل 2024» للابتكار التي أطلقتها الشركة خلال فعاليات النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2024» في أبوظبي.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، إن دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة مكّن الشركة من تعزيز دورها في أحد أهم قطاعات النقل الحيوية في الدولة، مشيراً سموه إلى المشاريع والفعاليات والمبادرات التي تعمل الشركة على تنفيذها.

وأضاف سموه: «إن مسابقة «جلوبال ريل 2024» للابتكار تعد إحدى هذه المبادرات المتميزة، التي تعكس التزام الشركة بتحفيز الإبداع والابتكار في القطاع، وشحذ الهمم للمساهمة في تطوير واحد من أهم القطاعات الحيوية في العالم». منوهاً سموه بأن المسابقة سلطت الضوء على العديد من الأفكار المبدعة والحلول المتقدمة التي قدمها المتسابقون.

وتهدف قطارات الاتحاد من خلال المسابقة إلى التشجيع على إيجاد حلول وأفكار مبتكرة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مشهد قطاع النقل العالمي نحو مستقبل أفضل. وشارك في المسابقة أكثر من 75 مشاركة من مختلف أنحاء العالم، قدموا مجموعة واسعة من الحلول المتطورة، شملت تقنية الرفع المغناطيسي، وعمليات تفتيش المستودعات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجرى تقييم المشاركات من قبل لجنة من الخبراء من قطارات الاتحاد واختيار الحلول الـ 3 التي أظهرت إمكانات واعدة في تغيير مفهوم النقل، وتعزيز الكفاءة والاستدامة، وتحسين البنية التحتية لقطاع السكك الحديدية وعملياته.

وتضمنت الأفكار الفائزة: تقنية مراقبة متطورة للبنية التحتية باستخدام القطارات لشركة «سيميت CEMIT»، وتقنية مبتكرة تتيح الكشف عن العيوب المرئية للسكك الحديدية بشكل فوري «لشركة إل آند تي للخدمات التكنولوجية المحدودة LTTS»، و«التوأم الرقمي للبنية التحتية للسكك الحديدية لشركة سيسترا SYSTRA».

وتعكس جائزة «جلوبال ريل» التزام قطارات الاتحاد بتعزيز التعاون والابتكار في مجال السكك الحديدية والنقل، حيث منحت قطارات الاتحاد 500 ألف درهم لكل فائز، مقدمة لهم فرصة تجربة مشاريعهم في مرافق الشركة.