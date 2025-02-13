«سوربون أبوظبي» تنظم أسبوع المجتمع والذكاء الاصطناعي 17 الجاري

تنظم جامعة السوربون أبوظبي متمثلة في مركز الذكاء الاصطناعي «SCAI»، من 17 وحتى 21 فبراير الجاري، أسبوع المجتمع والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لدعم مسيرة البحث والتطوير العلمي وخلق المعرفة ونقل واستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم المسيرة التنموية المُستدامة داخل الدولة.

وتتضمن فعاليات الحدث ندوات ومؤتمرات تُناقش نهجاً متعدّد التخصصات للذكاء الاصطناعي، وتقديم منظور شامل عن تطبيقاته وآثاره، وتهدف الجامعة منه إلى احتضان الخبراء في هذا المجال من أنحاء العالم المختلفة داخل حرمها الجامعي، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والطّلاب والفئات ذات الصلة، وذلك بربطهم بمجال الذكاء الاصطناعي وإثرائهم بالمعرفة المطلوبة عنه.