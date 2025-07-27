منافسات قوية في مزاينة الزاملي ضمن «ليوا للرطب»

شهدت مسابقة «مزاينة رطب الزاملي» ضمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب منافسات قوية بين المزارعين، بمشاركة 37 مزرعة من مختلف مناطق الدولة، وذلك في إطار الدورة الحادية والعشرين للمهرجان.

وتوج الفائزين عبيد المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات، ومحمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للتراث، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة وزوار المهرجان.

يذكر أن مسابقة «مزاينة رطب الزاملي» أُدرجت للمرة الأولى ضمن مسابقات المهرجان هذا العام، بهدف توسيع نطاق المشاركة لتشمل شريحة أوسع من المزارعين، وقد خصصت لها جوائز مالية تبلغ 367 ألف درهم، موزعة على 15 فائزاً.