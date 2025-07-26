شرطة أبوظبي و«بريسايت» توقّعان مذكرة تفاهم في الذكاء الاصطناعي

شهد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، ومنصور إبراهيم المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «بريسايت»، توقيع مذكرة تفاهم بشأن بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي، بمبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

ووقّع اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، والدكتور عادل سالم الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «بريسايت»، مذكرة التفاهم التي يتم بموجبها تعزيز أواصر التعاون المؤسسي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتحليل البيانات، وتبادل المعرفة لدعم بناء القدرات والتطوير التقني المتخصص.

والاستثمار لتنمية قدرات الكوادر من خلال المشاريع الرقمية المبتكرة، والبرامج التدريبية التخصصية، والورش التدريبية المشتركة التي تهدف إلى نقل المعرفة، وتعزيز كفاءة العمل الشرطي في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

حضر توقيع الاتفاقية العميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد طارق مطر الحساني، نائب مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بشرطة أبوظبي، إلى جانب توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»، ومحمد معضد المهيري، الرئيس التنفيذي للأعمال لقطاع السلامة العامة والأمن في «بريسايت».