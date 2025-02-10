«الخارجية»: تطلعنا نحو الريادة والتميز لا حدود له

أعربت وزارة الخارجية عن فخرها بتصنيف الوزارة ضمن أفضل الجهات الحكومية في جهود تصفير البيروقراطية الحكومية، مؤكدة أن تطلعها نحو الريادة والتميز لا حدود له. ودوّنت الوزارة في تغريدة على حسابها في منصة «إكس»: «نفخر بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتصنيف وزارة الخارجية ضمن أفضل الجهات الحكومية في جهود تصفير البيروقراطية الحكومية... تطلعنا نحو الريادة والتميز لا حدود له... وما تحقق اليوم هو خطوة في مسيرة وجهود مستمرة لتحقيق المزيد من الإنجازات».