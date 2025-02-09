«الطوارئ والأزمات» يطلق حملة لتعزيز الجهوزية في أبوظبي

أطلق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي حملة «مجتمعنا جاهز»، بالتزامن مع إعلان قيادة الدولة الرشيدة تخصيص سنة 2025 لتكون «عام المجتمع»، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبهدف تعزيز جهوزية الإمارة وتكثيف الجهود لرفع الوعي بمختلف الأخطار وتسليط الضوء على أهم الإجراءات والتعليمات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث المتعلقة بتلك الأخطار.

وتشمل المرحلة الأولى من «مجتمعنا جاهز» التي تُنفذ بالتعاون مع قيادة شرطة أبوظبي، ودائرة الطاقة، ودائرة البلديات والنقل التوعية بالظروف الجوية الشديدة وأخطارها وأبرز آليات الوقاية وطرائق التخفيف من آثارها.

وتركز على تزويد أفراد المجتمع المعلومات الدقيقة والموثوق بها، وتتيح لهم فهم الأخطار المرتبطة بالأحوال الجوية وكيفية الحد من آثارها السلبية، فضلاً عن تعزيز الوعي بمفهوم التغيُّر المناخي الذي يعد من أكبر التحديات التي تواجه البشرية اليوم.

وتتضمن المرحلة الأولى من الحملة محاضرات توعية تتناول أنواع الأخطار الجوية المختلفة، مثل العواصف الرعدية والغبار الشديد والأمطار الغزيرة والفيضانات، بهدف التعريف بتأثير الأحوال الجوية الشديدة في الحياة اليومية والسلامة العامة، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية ووعي الأفراد بأدوارهم ومسؤولياتهم.

وتُعنى الحملة أيضاً بتقديم نصائح عملية لتمكين أفراد المجتمع من التعامل مع الأخطار الجوية وطرائق الاستجابة لها في الحالات الطارئة، واستعراض أبرز التجارب من مناطق شهدت اعتماد استراتيجيات ناجحة لتقليل الأضرار الناجمة عن الظروف الجوية الشديدة.

خطوة نوعية

وقال مطر سعيد النعيمي، المدير العام إن الحملة تشكل خطوةً نوعية في مسار بناء مجتمعٍ أكثر وعياً واستعداداً لمواجهة الأخطار المختلفة، وتبرز التزام إمارة أبوظبي توعية أفراد المجتمع بدورهم في جهود الاستجابة الفعالة للأزمات.

وأضاف، تمثل المرحلة الأولى من الحملة مسعىً مشتركاً بين عددٍ من الجهات المعنية، وتجسد أهمية تضافر الجهود لرفع مستوى الجهوزية في مواجهة الأخطار الجوية، وحماية الأرواح والممتلكات كأولوياتٍ مشتركة.

وأشار المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي إلى أن هذه الحملة تسهم في بناء ثقافة الاستعداد المبكر بين المواطنين والمقيمين.