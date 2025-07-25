شرطة أبوظبي تنفذ حملة ميدانية لمستخدمي السكوتر

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي حملة ميدانية حول القيادة الآمنة لمستخدمي السكوتر الكهربائي على مستوى إمارة أبوظبي، تعزيزاً للوعي العام وتحقيقاً لأعلى مستويات السلامة لمستخدمي وسائل التنقل الحديثة.

وتضمنت الحملة توزيع كتيّبات إرشادية توعوية بعنوان «نصح وإرشاد» على مستخدمي السكوتر الكهربائي، واشتملت على رمز استجابة (باركود) يُمكن مسحه باستخدام كاميرا الهاتف المتحرّك؛ ليُحوّل المستخدم مباشرة إلى فيديو توعوي رقمي يوضح قواعد السير وإجراءات السلامة المرورية، إلى جانب عرض مجموعة من الأفلام التوعوية الرقمية التي تسهم في رفع مستوى الوعي المروري لدى هذه الفئة.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، حرص شرطة أبوظبي على تقديم التوعية المرورية اللازمة لمستخدمي السكوتر الكهربائي بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة على الطرق، من خلال التقيد بالتعليمات والإرشادات، تحقيقاً لمفهوم القيادة الآمنة، والحد من الحوادث والإصابات، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وشدد المقدم ركن سعيد خلف الظاهري، رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري بشرطة أبوظبي على ضرورة تخفيف السرعة عند القيادة في المناطق المزدحمة، والالتزام بالقيادة في المسارات المحددة وفق اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية.