طقس الإمارات غداً .. مغبر غائم جزئياً نهاراً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وحركتها شمالية غربية – جنوبية غربية، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً .. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 20:14 والمد الثاني عند الساعة 06:25 و الجزر الأول عند الساعة 12:44 والجزر الثاني عند الساعة 01:32.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 13 80 25

دبي 25 13 80 25

الشارقة 25 12 80 25

عجمان 26 12 80 25

ام القيوين 26 12 80 25

رأس الخيمة 27 10 80 25

الفجيرة 28 16 85 35

العـين 27 13 85 15

ليوا 25 9 85 20

الرويس 25 10 75 25

السلع 24 9 75 30

دلـمـا 21 15 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 23 16 85 40

أبو موسى 22 15 85 35