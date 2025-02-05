«قضاء أبوظبي» تحقق إنجازاً في المؤشرات العالمية لزمن التقاضي

حققت دائرة القضاء في أبوظبي إنجازاً نوعياً جديداً في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 40 يوماً لعدد أيام الفصل في الدعاوى بالمحاكم الابتدائية و34 يوماً في محاكم الاستئناف خلال العام الماضي 2024، وهو ما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الدائرة لتحقيق العدالة الناجزة والمساهمة في تعزيز المكانة التنافسية العالمية للإمارة.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء، الذي عقد أمس عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على التقرير السنوي لدائرة القضاء في أبوظبي، تحت عنوان «إنجازات رائدة لعدالة تستشرف المستقبل»، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وإبراز الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة القضاء لترسيخ منظومة قضائية وعدلية رائدة.

وقال عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في دائرة القضاء بأبوظبي، خلال الملتقى: «إن عام 2024 شهد العديد من الإنجازات المهمة، التي تجسد رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في تعزيز كفاءة واستدامة النظام القضائي، بما يواكب التطورات المستقبلية ويحقق العدالة الناجزة».

واستعرض عبدالله زهران أبرز الإنجازات الرائدة التي حققتها دائرة القضاء خلال عام 2024، والإحصائيات الواردة في التقرير السنوي، إلى جانب المبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في ترسيخ منظومة قضائية متطورة، من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وتبني الحلول الرقمية، ودعم التميز المؤسسي في مختلف القطاعات.

وأوضح زهران، أن إحصائيات العام الماضي لكافة المحاكم والدوائر في أبوظبي بمختلف درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والنقض، أظهرت ارتفاعاً في عدد الدعاوى المحالة من القيد والتحضير العام الماضي بنسبة 25.18%، حيث بلغت 265 ألفاً و458 دعوى، مقارنة بالعام 2023 والتي بلغت 212 ألفاً و61 دعوى، مشيراً إلى أن رغم هذا الارتفاع إلا أن الدائرة نجحت في المحافظة على نسبة فصل بلغت 98.73%.