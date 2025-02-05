قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على جهود تطوير مركز شرطة مصفح

اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، بحضور اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، على الخطط والمبادرات التطويرية في مركز شرطة مصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل بمختلف القطاعات والإدارات والمراكز الشرطية والوقوف على أداء العاملين ومناقشة المقترحات الهادفة التي تعزز مبادرات وخطط التحسين والتطوير المستقبلي.

وقدّم معاليه خلال الزيارة الشكر للمشاركين في تمرين درع الوطن / 2 مشيداً بالدور الإيجابي الذي أظهرته الفرق في الاستجابة، وأوضح أن التمرين يعكس مدى الجاهزية في التعامل مع الأحداث الطارئة، ويعزز رؤية القيادة العامة لشرطة أبوظبي في أن تكون إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان.

وأكد معاليه اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ومساعيها المستمرة للارتقاء بمنظومة العمل التطويري، بما ينعكس إيجابياً على تعزيز مسيرة الأمن والأمان وفق أفضل الممارسات المتقدمة عالمياً.

وحث معاليه مدير وضباط مركز شرطة مصفح على مواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق الأهداف.