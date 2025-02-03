الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من يوم غد الثلاثاء 04 فبراير إلى السبت 08 فبراير 2025على النحو التالي:

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراُ يصبح غائم على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر ليلاً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب تدريجياً غرباً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب او ضباب خفيف – غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية – انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي خفيف الموج في بحر عمان.