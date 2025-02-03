"مرصد الختم" يشارك جهات عالمية في اكتشاف كويكب مر بالقرب من الأرض

رصد مرصد الختم الفلكي ليلة أمس الأحد كويكب صغير تم اكتشافه في ذات اليوم وذلك ضمن مشاركته مع جهات عالمية لرصد ومتابعة الكويكبات التي قد تشكل خطورة على الأرض.

وفور اكتشافه أعطي الكويكب الرمز “CCVZ8G2” وبعد توالي الأرصاد وإعلان اكتشافه رسميا من قبل الاتحاد الفلكي الدولي ونشر عناصره المدارية صباح هذا اليوم أعطي الرمز “2025 CF”.

‏واكتشف الكويكب من قبل أحد تلسكوبات شبكة "كتالينا" لمسح السماء وهو مشروع ممول من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ويدار من قبل جامعة أريزونا وتم اكتشاف الكويكب يوم أمس الأحد في الساعة 11 صباحا بتوقيت الإمارات وتم إخطار التلسكوبات العالمية التي تشارك برصد هذه الكويكبات بشكل عاجل وذلك لرصده وتحديد موقعه في السماء بشكل دقيق مما يساهم في تحديد مدى خطورته على الأرض.

وشارك في أرصاد تأكيد الاكتشاف 18 مرصدا عالميا كان أحدها مرصد الختم الفلكي الواقع في صحراء أبوظبي.

‏وتبين من خلال هذه الأرصاد بأن قطر الكويكب يتراوح ما بين 2 إلى 15 مترا وقد مر بالقرب من الأرض اليوم الإثنين في الساعة السادسة صباحا بتوقيت الإمارات وذك على مسافة 130 ألف كيلومتر فقط من كوكب الأرض وهي تمثل ثلث المسافة بين الأرض والقمر وهذه مسافة قريبة جدا ولذلك تولى المراصد الفلكية اهتماما خاصا بمثل هذه الأجرام السماوية وفي حين أن هذا الكويكب لا يشكل خطورة على الأرض إلا أنه يؤكد على ضرورة متابعة الأجرام التي تمر بجانب الأرض لما قد يشكل أحدها خطورة عليها.

‏وأثناء رصد الكويكب من قبل مرصد الختم الفلكي كان يلمع بشكل خافت من القدر 17 مما يجعل رؤيته ممكنة من خلال التلسكوبات الكبيرة فقط وكان يتحرك بسرعة عالية جدا بلغت 3 درجات في الساعة الواحدة وهي ستة أضعاف حركة القمر الظاهرية حول الأرض.