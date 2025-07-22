شرطة أبوظبي تدعو للاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع وشركة «بيكسس»، عرضاً مرئياً توعوياً خاصاً بمبادرة «بادر واستفد» على شاشات محطات أدنوك والبالغ عددها 73 شاشة موزعة على مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

ويهدف هذا التعاون إلى إيصال رسالة المبادرة إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع وتحفيز السائقين على الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها شرطة أبوظبي بشأن سداد المخالفات المرورية.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية هذه المبادرة التي تمكّن السائقين من تسوية أوضاعهم القانونية بمرونة، حيث توفر خصماً بنسبة 35% عند سداد المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكابها، وخصماً بنسبة 25% بعد مرور 60 يوماً ولمدة تصل إلى عام كامل من تاريخ تحرير المخالفة، باستثناء المخالفات المصنفة ضمن فئة المخالفات الخطرة.

وشددت على حرصها في تقديم خدمات ذكية وميسّرة للمتعاملين عبر القنوات الرقمية المتوفرة، مثل قناة الدفع التابعة لحكومة أبوظبي الرقمية «TAMM»، و«كاونترات إسعاد المتعاملين»، وذلك ضمن سعيها لتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية، أن حملة «بادر واستفد» تأتي ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي في رفع نسبة رضا المتعاملين، وتقديم خدمات مرنة ومتطورة تساعدهم على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية دون أعباء مالية كبيرة.

وأشار العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية إلى أن الحملة تسعى إلى توعية الجمهور بفوائد التسديد المبكر للمخالفات وتفادي الغرامات الإضافية، إلى جانب تسليط الضوء على القنوات المتاحة لتسديد الغرامات، بما فيها خيارات الخصم وخدمة التقسيط الميسر.