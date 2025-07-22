أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن بدء التشغيل الفعلي للمركز الإقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي.

وذلك عقب وصول أولى الشحنات إلى المنشأة الجديدة في أبوظبي، ويمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية في مسيرة الإمارة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً في سلاسل الإمداد الصحية، وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي.

ومن المتوقع أن يوزع المركز ملايين الجرعات سنوياً، مع تقليص فترات التوصيل، وتحسين موثوقية سلسلة التوريد عبر المنطقة. ويعد المركز ركيزة أساسية ضمن منظومة علوم الحياة المتنامية في الإمارة، حيث يهدف إلى تحسين الوصول إلى اللقاحات في المنطقة، بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لأبوظبي.

وجاء إطلاق العمليات التشغيلية للمركز، تتويجاً لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها بين دائرة الصحة – أبوظبي، وشركة GSK، خلال أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية 2024، لإنشاء مركز توزيع إقليمي للقاحات في الإمارة.

وبهذا، تصبح أبوظبي مقراً لأول مركز توزيع للقاحات تابع لـ GSK في الشرق الأوسط، والرابع عالمياً، ما يعكس الثقة العالمية المتنامية في قدرات الإمارة على دعم الأمن الصحي .

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: «يمثل التشغيل الفعلي لمركز توزيع اللقاحات الإقليمي في أبوظبي، نقطة تحوّل في مسيرتنا نحو بناء نموذج صحي استباقي شامل، حيث نُسهم من خلاله في تعزيز جاهزية المنطقة للاستجابة الصحية بكفاءة ومرونة ».

وسيتولى المركز إدارة محفظة تضم أكثر من 20 لقاحاً، تشمل فئات الأطفال والبالغين، ما يسهم في دعم خطط التحصين والحياة الصحية المديدة في المنطقة. كما يتميز بتصميم مرن، يتيح له التوسع مستقبلاً لاستيعاب تقنيات اللقاحات الجديدة، وتلبية الطلب المتزايد، مع الحفاظ على أعلى المعايير العالمية في الجودة والسلامة.