السفيرة الأمريكية لدى الدولة تزور مهرجان ليوا للرطب وتشيد بفعالياته ومسابقاته

كما نوهت بالمحتوى المعرفي القيم الذي يقدمه المنظمون، وبالجهود الكبيرة التي يبذلونها في تنظيم هذه المهرجانات التراثية المتنوعة، والتي تتيح للزوار فرصة الاطلاع على هذا التنوع الثقافي الذي يجمع بين الماضي والحاضر.
وخلال جولتها، اطلعت على عدد من المشاركات في مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة، وتعرفت على تفاصيل آلية التسليم، ومراحل التحكيم، وإعلان النتائج.
وتوج الفائزين عبيد المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، بحضور سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعيسى عبدالله الخوري، ضابط رئيسي خدمات الإسكان في هيئة أبوظبي للإسكان، وعدد من المزارعين وممثلي الجهات المشاركة وزوار المهرجان.
وأسفرت النتائج في فئة التين الأصفر عن فوز سعيد خلفان خادم حرموص المنصوري بالمركز الأول، في حين جاء في المركز الثاني عبدالله راكان مكتوم أحمد القبيسي، وفي المركز الثالث سيف محمد سيف محمد المنصوري، وفي المركز الرابع حارب محمد غنام الهاملي، وفي المركز الخامس محمد شمل إبراهيم المعمري.
وفي فئة التين الأحمر جاء حارب محمد غنام الهاملي في المركز الأول، وحل في المركز الثاني نادر عبيد سالم مردد، وفي المركز الثالث راشد محمد راشد مبارك الخييلي، وفي المركز الرابع هادف محمد راشد مبارك الخييلي، وفي المركز الخامس عبدالله خلف هلال راشد المزروعي.
وفي سياق متصل، بدأت لجنة التحكيم، صباح أمس، استلام مشاركات «مزاينة رطب الشيشي»، على أن تنطلق صباح اليوم استلام مشاركات «مزاينة رطب بومعان» ضمن فئات المهرجان المتنوعة.