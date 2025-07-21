السفيرة الأمريكية لدى الدولة تزور مهرجان ليوا للرطب وتشيد بفعالياته ومسابقاته

أشادت مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، بمهرجان ليوا للرطب في دورته الـ 21، المقام حالياً في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وأعربت مارتينا سترونغ، خلال زيارتها للمهرجان، عن إعجابها الكبير بهذا الحدث المميز الذي يتيح للزوار فرصة التعرف على الرطب ومختلف المنتجات التي تصنع من شجرة النخيل، مشيرة إلى أنها اكتسبت معرفة واسعة حول الحرف التقليدية والمأكولات المحلية.

كما نوهت بالمحتوى المعرفي القيم الذي يقدمه المنظمون، وبالجهود الكبيرة التي يبذلونها في تنظيم هذه المهرجانات التراثية المتنوعة، والتي تتيح للزوار فرصة الاطلاع على هذا التنوع الثقافي الذي يجمع بين الماضي والحاضر.

وخلال جولتها، اطلعت على عدد من المشاركات في مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة، وتعرفت على تفاصيل آلية التسليم، ومراحل التحكيم، وإعلان النتائج.

كما زارت مختلف الأجنحة والأركان المقامة في موقع المهرجان، بما في ذلك أجنحة الجهات الحكومية والخاصة، وسوق الرطب، وركن فسائل النخيل، والأدوات الزراعية، وركن «حشمة المرأة وأناقتها»، إلى جانب السوق الشعبي والحرف اليدوية.

وقامت بزيارة جناح هيئة أبوظبي للتراث، واطلعت على مجموعة من إصدارات الكتب، وأبرز البرامج الثقافية والمهرجانات التراثية التي تنظم على مدار العام.

من جهة أخرى، شهدت مسابقة التين في مهرجان ليوا للرطب منافسات قوية بين المزارعين ضمن فئتي التين الأحمر والتين الأصفر، بمشاركة 38 مزرعة قدّمت نحو 400 كيلوغرام من التين المحلي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان، المستمرة حتى 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وتوج الفائزين عبيد المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، بحضور سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعيسى عبدالله الخوري، ضابط رئيسي خدمات الإسكان في هيئة أبوظبي للإسكان، وعدد من المزارعين وممثلي الجهات المشاركة وزوار المهرجان.

وأسفرت النتائج في فئة التين الأصفر عن فوز سعيد خلفان خادم حرموص المنصوري بالمركز الأول، في حين جاء في المركز الثاني عبدالله راكان مكتوم أحمد القبيسي، وفي المركز الثالث سيف محمد سيف محمد المنصوري، وفي المركز الرابع حارب محمد غنام الهاملي، وفي المركز الخامس محمد شمل إبراهيم المعمري.

وفي فئة التين الأحمر جاء حارب محمد غنام الهاملي في المركز الأول، وحل في المركز الثاني نادر عبيد سالم مردد، وفي المركز الثالث راشد محمد راشد مبارك الخييلي، وفي المركز الرابع هادف محمد راشد مبارك الخييلي، وفي المركز الخامس عبدالله خلف هلال راشد المزروعي.

وفي سياق متصل، بدأت لجنة التحكيم، صباح أمس، استلام مشاركات «مزاينة رطب الشيشي»، على أن تنطلق صباح اليوم استلام مشاركات «مزاينة رطب بومعان» ضمن فئات المهرجان المتنوعة.