خولة السويدي: تجسيد حقيقي لرؤية القيادة في بناء مجتمع يفتخر بتاريخه ويحافظ على هويته

أكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، يمثل تجسيداً حقيقياً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التلاحم الاجتماعي وبناء مجتمع يفتخر بتاريخه ويحافظ على هويته الثقافية.

وقالت سموها: «إن هذه الخطوة تؤكد أهمية التعاون المشترك بين الأفراد والأسر والمؤسسات من مختلف فئات المجتمع في مسعى لبناء جسور من التواصل بين الأجيال، وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء، مؤكدة إيمان «خولة للفن والثقافة» بأن الفن والثقافة هما من الأدوات الأكثر قوة لترسيخ هذه القيم، ما يجعلهما جزءاً من هذه المبادرة الوطنية التي تعكس التزامها بتعزيز الوعي الثقافي والتفاعل بين جميع فئات المجتمع».

وأشارت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي إلى أن هذا الإعلان سيسهم في تمكين الأفراد من اكتشاف إمكانياتهم الكامنة، سواء عبر تنمية المهارات، أو دعم الابتكار والإبداع في مختلف المجالات من الفن والثقافة، إلى التكنولوجيا وريادة الأعمال، ما يسهم في خلق بيئة مبدعة وشاملة تسهم في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات.