حمدان بن زايد يطّلع على جهود شرطة أبوظبي

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على الجهود التطويرية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة، والخدمات المتميزة التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار. جاء ذلك لدى استقبال سموه، أمس في قصر النخيل، معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان المدير العام لشرطة أبوظبي.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالتطور الكبير الذي تشهده شرطة أبوظبي، والتسهيلات التي تقدمها لأفراد المجتمع في مختلف مناطق الإمارة. حضر اللقاء، ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.