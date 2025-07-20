تتويج الفائزين بمسابقة الليمون في المهرجان

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب الفائزين في مسابقة مزاينة الليمون، لفئتي المحلي والمنوع، التي شهدت منافسات بين 69 مزرعة، قدمت نحو 700 كيلو جرام من الليمون المنتج من مزارع الدولة لهذا الموسم، ضمن مسابقات الدورة الـ21 للمهرجان، التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وقام بتتويج الفائزين عبيد المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، والمقدم ركن سعيد خلف سيف الظاهري من شرطة أبوظبي، وطحنون محمد المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي، ومبارك حياب الكتبي، مشرف واحات وأفلاج من بلدية العين، وخالد شاهين البلوشي، ممثل المشاركة المجتمعية من مجموعة تدوير، وعدد من المزارعين وعشاق المسابقات التراثية، وزوار المهرجان.

وأسفرت النتائج في فئة الليمون المحلي عن فوز حمد دميثان خلفان الشامسي بالمركز الأول، والمركز الثاني سعيد مهير بخيت الكتبي، والمركز الثالث سهيلة خلفان مفلح المزروعي، والمركز الرابع طالب سعيد علي المزروعي، والمركز الخامس عبيد سعيد عبيد راشد الكعبي.

وفي فئة الليمون المنوع فاز عبيد علي مرشد خميس المرر بالمركز الأول، والمركز الثاني علي عتيق محمد عطشان الهاملي، والمركز الثالث هلال خميس سعيد عوضة المريخي، والمركز الرابع أحمد جابر سلطان بتال المرر، والمركز الخامس سعيد علي عبيد علي الحفيتي.

وتبدأ لجنة التحكيم في مهرجان ليوا للرطب، صباح اليوم، تسلم مشاركات المزارعين في مسابقة مزاينة رطب الشيشي، بينما تسلمت، أمس، مشاركات مسابقة سلة فواكه الدار.