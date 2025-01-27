«دائرة الطاقة - أبوظبي» و«الوطني للأرصاد» يبحثان التعاون بإدارة الموارد المائية

بحثت دائرة الطاقة في أبوظبي تعزيز التعاون مع المركز الوطني للأرصاد والاستفادة من مياه الأمطار في قطاع الطاقة، إلى جانب الإمكانيات المتطورة التي يمتلكها المركز في مجال إدارة الموارد المائية والحد من تأثيرات التغير المناخي.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي والوفد المرافق للمركز الوطني للأرصاد، بحضور الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، والدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، وعمر اليزيدي، نائب مدير عام المركز.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات والتجارب واستعراض أهم تقنيات المركز المتطورة في مراقبة الطقس وتحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات العالمية مع العلماء والمعاهد المتخصصة وآلية التصدي لظاهرة التغير المناخي والاستمطار والتقنيات الحديثة في مراقبة المناخ واستشراف المستقبل.

من جهتها، تحدثت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، عن دور البرنامج في تنويع الموارد المائية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للمياه، ووصفته بأنه خطوة هامة بمواجهة تحديات ندرة المياه عبر تعزيز إدارة المياه المستدامة وتوفير حلول مبتكرة لمعالجة هذا التحدي.

واطلع خلال الزيارة على الإمكانيات المتقدمة للمركز الوطني للأرصاد وبنيته التحتية ومركز التنبؤات الرئيسي وقسم المناخ وقسم أرصاد الاستدامة الذي يعنى بتطوير التنبؤات الجوية.