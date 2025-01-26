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هزاع بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف خليفة الظاهري

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وام

العين
هزاع بن زايد خلال الاستقبال بحضور هادف الظاهري والعريس
وام
هزاع بن زايد خلال الاستقبال بحضور هادف الظاهري والعريس
خليفة بن طحنون خلال الحفل
خليفة بن طحنون خلال الحفل

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، حفل استقبال أقامه معالي الدكتور هادف جوعان راشد الظاهري، بمناسبة زفاف نجله «خليفة» إلى كريمة المرحوم عبدالله راشد عبدالله الظاهري.

وأعرب سموه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال - الذي أقيم في صالة الخبيصي للأفراح في مدينة العين- عدد من الشيوخ والمسؤولين، وأقارب العروسين وجمع من المدعوين والمهنئين. كما حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال . وأعرب عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.