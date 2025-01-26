وفد من السفراء المعتمدين بالدولة يزور مهرجان الظفرة

بدعوة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، قام وفد من السفراء المعتمدين لدى الدولة بزيارة عدد من المرافق والفعاليات التراثية والسياحية في منطقة الظفرة.

وكان في استقبال الوفد في مستهل زيارته لمهرجان الظفرة بدورته الـ18 عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة بهيئة أبوظبي للتراث وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان وتجول الوفد في ساحة شبوك الإبل المشاركة في مسابقة مزاينة الإبل وتعرف إلى معايير جمالها ونظم التحكيم المتبعة لاختيارها.

جولة

وشملت جولة الوفد السوق الشعبي بمهرجان الظفرة الذي يضم عدداً من أجنحة الجهات المشاركة ومحال الأسر المنتجة حيث يتم عرض المنتجات والمقتنيات التراثية من خلال المنصات التراثيّة لبيع منتجاتها في ساحة المهرجان للزوار.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة النسائية والألعاب الشعبية التي تبرز عمق وتنوع التراث الإماراتي بالتجارب الحية عن كيفية العيش في الماضي.

واستمع السفراء، في الزيارة، إلى شرح من المسؤولين بالمهرجان عن أهداف هيئة أبوظبي للتراث، ودعم القيادة الرشيدة لمشاريع صون التراث والحفاظ عليه وتوعية مختلف فئات المجتمع من خلال تنظيم المهرجانات التراثية وتطويرها وتمكين ملاك الإبل للاستمرار في تربية الإبل ورعايتها، ودعم المهتمين بمسابقات الصيد بالصقور والخيول العربية الأصيلة والمسابقات التراثية، والتي جعلت من إمارة أبوظبي نموذجاً فريداً في مجال تنظيم المهرجانات التراثية والعمل على توسعتها وتنميتها وتطويرها من أجل صون الموروث لدولة الإمارات.

وشهد السفراء في زيارتهم للمهرجان مسابقة مزاينة الظفرة لجمال الخيول العربية التي تقام ضمن فعاليات المهرجان بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية في إطار دعم مربي ملاك الخيول، كما شاركوا في تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وقال عبيد خلفان المزروعي: إن مهرجان الظفرة يأتي في إطار رؤية إمارة أبوظبي للحفاظ على التراث وما يرتبط به من عادات والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، حيث شهد على مدار الدورات الماضية تطورات كبيرة ساهمت في دعم وتنمية منطقة الظفرة على وجه الخصوص، وتوسيع نطاق المهرجان ليشمل مزاينات الإبل في كلٍ من سويحان ورزين ومدينة زايد، إلى جانب المزاينة الرئيسة في موقع مهرجان الظفرة، لافتاً إلى تطوير في مزاينات الإبل في كل عام، سواء من حيث عدد الجوائز والمسابقات أو في عدد المشاركين ليكون مقصداً رئيساً لملاك الإبل وعشاق الموروث الشعبي.