«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تتعاون مع مجلس الدين الإسلامي الماليزي

بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تعزيز التعاون المشترك مع مجلس الدين الإسلامي في ماليزيا.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الأمير أمير ناصر إبراهيم شاه، نائب رئيس المجلس إلى مقر الجامعة، حيث كان في استقباله والوفد المرافق الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وبحث الجانبان فرص التعاون المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والخطط التنفيذية والمشاريع المرتقبة في هذا الصدد، وناقشا السبل الكفيلة بتعزيز مجالات التنسيق والشراكة للاستفادة من تجربة الجامعة في مجال العلوم الإنسانية، خصوصاً المتعلقة بدعم أواصر التواصل الحضاري والإنساني بين شعوب العالم.

واطلع الأمير أمير ناصر إبراهيم شاه خلال زيارته للجامعة، على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تأصيل أسس الحوار الحضاري والتعايش المشترك بين الشعوب، وتعرف إلى برامج الجامعة الأكاديمية ومساقاتها العلمية ورؤيتها الاستراتيجية في نشر قيم التسامح والتعايش وتعزيز القيم الإنسانية بصورة عامة.

وقال الدكتور خليفة الظاهري: «إن الزيارة تأتي في إطار التواصل العلمي والثقافي المستمر مع الجانب الماليزي، وضمن رؤية الجامعة واستراتيجيتها في الانفتاح على المجتمعات الإنسانية إقليمياً وعالمياً، وإيصال رسالة المحبة والسلام من الإمارات لجميع الشعوب، وتعزيز الروابط المشتركة معها وفي مقدمتها روابط الأخوة الإنسانية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش».