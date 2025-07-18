شرطة أبوظبي تكرم الفائزين بجائزة «القائد العام للتميز»

كرم اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، وبحضور اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات الشرطية، الفائزين بجائزة «القائد العام للتميز- الدورة السابعة»،.

والتي تهدف إلى تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية للارتقاء بالعمل الشرطي من خلال تحسين مستوى الأداء وتطوير جودة الخدمات على المستويات الفردية والجماعية، وصولاً إلى تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات أصحاب المصلحة، وتأصيل ثقافة التميز والريادة المؤسسية في شرطة أبوظبي.

وتأتي الجائزة تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بإطلاق برنامج جوائز التميز الداخلية لكافة الجهات التابعة لحكومة أبوظبي، في إطار جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، والتي تعمل على تحقيق رؤية وأهداف المجلس التنفيذي للإمارة.

وقال اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي: «في هذا اليوم المميز، نحتفي جميعاً بالدورة السابعة لجائزة القائد العام للتميز، والتي أصبحت رمزاً للريادة والابتكار، ومنصة لتحفيز الإبداع وترسيخ ثقافة التميز في مؤسستنا العريقة».

وأضاف في كلمة له خلال الحفل، «إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحرص وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة، على دعم مسيرة التميز باعتباره نهجاً راسخاً وأسلوب عمل مستدام، وبالتميز حققت مكانتها المرموقة محلياً وعالمياً، بفضل كفاءاتكم وجهودكم وعزيمتكم الصادقة».

وأوضح أن التميّز الذي نحتفي به اليوم لم يأتِ صدفة، بل هو نتاج لعمل دؤوب وتفانٍ في أداء الواجب، والالتزام المطلق بقيم الجودة والتطوير المستمر، فأنتم جميعاً من صنع هذه الإنجازات المشرّفة التي نفاخر بها العالم.

وهنأ الفائزين والمكرمين في هذه الدورة وحث جميع منتسبي القيادة إلى الاستمرار في رفع سقف الطموحات، وبذل المزيد من الجهد والعطاء، ليبقى اسم شرطة أبوظبي عنواناً للتميز والابتكار.