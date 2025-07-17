شهد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة، ورئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، تخريج دورة الاقتحام والمداهمة التقدمية للعنصر النسائي، التي نظمتها إدارة أمن وحماية الشخصيات المهمة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وذلك في المدينة التدريبية بالروية.

وحضر التخريج اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، والعميد مصبح سعيد الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعقيد هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والمشاركون في الدورة والمدربون، إلى جانب عدد من الضباط.

وهنأ العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، الخريجات، مؤكداً حرص الأجهزة الشرطية في الدولة على تأهيل وتمكين العنصر النسائي، ورفع كفاءتهن في شتى المجالات العلمية والعملية.

وأوضح أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً كبيراً في التنمية، التي تشهدها الدولة في مختلفة المجالات، ودوراً مميزاً في العمل الشرطي والعسكري، مشيداً بما أظهرته الخريجات في الدورة من مهارات عالية في التدريب، والتعامل مع السيناريوهات المختلفة، وحرصهن الكبير على إثبات جدارتهن وقدراتهن في التعامل مع الأسلحة والذخائر، وتنفيذ المداهمات وعمليات التدريب المختلفة.

وحول تفاصيل الدورة، قال العميد مصبح سعيد الغفلي: «إن الدورة تهدف إلى إكساب المنتسبات التكتيكات والتقنيات المتقدمة، التي تستخدم في مختلف عمليات القبض على المطلوبين وإنقاذ الرهائن وتنفيذ أوامر الضبط والاعتقال عالية الخطورة». وفي الختام تفضل العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، واللواء عبدالله الغيثي، والحضور بأخذ صورة تذكارية مع الخريجات والمدربين.