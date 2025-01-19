Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

نهيان بن مبارك ورئيس وزراء غرينادا يبحثان العلاقات الثنائية

undefined's profile picture

وام

أبوظبي
نهيان بن مبارك وديكون ميتشل خلال اللقاء بحضور شخبوط بن نهيان والمسؤولين
وام
نهيان بن مبارك وديكون ميتشل خلال اللقاء بحضور شخبوط بن نهيان والمسؤولين

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، في مجلسه بالعاصمة أبوظبي، ديكون ميتشل، رئيس وزراء غرينادا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وغرينادا في مختلف المجالات.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بديكون ميتشل، والوفد المرافق، وتمت مناقشة الفرص المتاحة، لتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء اللقاء في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز علاقاتها مع دول الكاريبي، بما يعكس رؤيتها لتعزيز التعاون الدولي، وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك حرص الإمارات على تعزيز ودعم شراكاتها العالمية .