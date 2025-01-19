نهيان بن مبارك ورئيس وزراء غرينادا يبحثان العلاقات الثنائية

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، في مجلسه بالعاصمة أبوظبي، ديكون ميتشل، رئيس وزراء غرينادا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وغرينادا في مختلف المجالات.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بديكون ميتشل، والوفد المرافق، وتمت مناقشة الفرص المتاحة، لتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء اللقاء في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز علاقاتها مع دول الكاريبي، بما يعكس رؤيتها لتعزيز التعاون الدولي، وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك حرص الإمارات على تعزيز ودعم شراكاتها العالمية .